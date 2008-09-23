Noterler Birliği'nden 10. Noter'e soruşturma

Türkiye Noterler Birliği, Almanya'daki Deniz Feneri davasında ceza alan Mehmet Gürhan'ın, ''yurt dışında tutuklu bulunduğu dönemde'' Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'a ''genel vekaletname'' verdiği iddiaları üzerine, vekaletnamenin düzenlendiği İstanbul 10. Noterliği hakkında soruşturma başlattı.



Türkiye Noterler Birliği Başkanı Hasan Yeni'nin açıklamasına göre, , konuya ilişkin gazetelerde yer alan haberleri ihbar kabul ettiklerini söyledi. İddiaları araştırmak üzere İstanbul Noter Odası Yönetim Kurulu'na yetki verildiğini ve İstanbul 10. Noteri hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden Yeni, soruşturma sonunda hazırlanacak rapor doğrultusunda olayda suçu bulunduğu tespit edilen kişilerin Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini kaydetti.



Disiplin kurulunun bu kişiler hakkında ''uyarma ya da meslekten men'' cezası verme yetkisine sahip olduğunu anlatan Yeni, Türk Ceza Kanunu kapsamındabir suç tespit edilmesi halinde de sorumlular hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.





Hapishaneden vekalet vermiş



CHP'li Kıılıçdaroğlu'nun iddiaları



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'daki Deniz Feneri davasında ceza alan Mehmet Gürhan'ın, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ı vekil tayin ettiğine ilişkin 21 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul 10. Noterliğince düzenlenen belgeyi basın toplantısında açıklamıştı.



Kılıçdaroğlu, ''genel vekaletname'' başlıklı belgede, ''Türkiye hudutları dahilindeki ortağı olduğum şirketlerdeki hisselerimi devretmeye, Türkiye hudutları dahilindeki şirketlere ortak olmaya, hisse satın almaya, ortaklıkla ilgili haklarımı takip etmeye benim adıma evrakları imzalamaya, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel şirketlerdeki işlerimi takip etmeye T.C. vatandaşı Kadir oğlu 03.01.1952 doğumlu Zekeriya Karaman'ı vekil tayin ettim'' cümlelerinin

yer aldığını kaydetmişti.

