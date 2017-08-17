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'Nota'nın ardından Almanya ile ilk görüşme

Adalet Bakanı Gül, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

17 Ağustos 2017 16:30

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas  bugün yaklaşık bir saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli işbirliği hususlarının ele alındığı görüşme, gayet yapıcı ve olumlu bir havada seyretmiştir. Adalet Bakanları, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa bir zaman içinde biraraya gelme konusunda da mutabık kaldı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye dün Almanya'ya Adil Öksüz ile ilgili nota vermiş; Öksüz’ün varlığı tespiti edilirse yakalanarak iade edilmesi istenmişti.

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AlmanyaTürkiyeAdil ÖksüzAbdulhamit GülHeiko Maas

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