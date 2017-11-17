Nostaljik Tramvay'a "yeşil" zemin

İstiklal Caddesi'ndeki Nostaljik Tramvay raylarının altına yeşil plastik zemin döşendi. Caddeden geçenlerin çektiği fotoğraflar sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı.

İstiklal Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen yenileme çalışmaları devam ediyor.



Caddedeki altyapı düzenlemesinin ardından Nostaljik Tramvay Hattı'nın yenilenmesine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Bugün yapılan çalışmalarda tramvay hattının 650 metrelik kısmına yeşil plastik zemin döşendi. Hat için bu malzemenin seçilmesi sosyal medyada konuşuldu. Çekilen fotoğraflar çok sayıda paylaşım aldı.

2016'nın aralık ayında başlayan çalışmalar kapsamında; altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi yapılıyor ve Nostaljik Tramvay Hattı yenileniyor.

1.87 kilometre uzunluğundaki Beyoğlu Nostaljik Tramvay Hattı'na, titreşim sönümleyici Elastomer (kauçuk) malzemelerle desteklenmiş yeni raylar monte edildi.

Uygulanan sönümleyici madde ile titreşimden kaynaklı kırılmaların engellenmesi, oynayan taş görüntüsüne son verilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların 31 Aralık 2017 tarihinde bitirileceği açıklandı.



Nostaljik Tramvay 1990 yılından bu yana, 27 yıldır aralıksız olarak İstiklal Caddesi'nde hizmet veriyor.