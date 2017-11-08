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Nostaljik tramvaya klima

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da hizmet veren nostaljik tramvayın vagonuna ev tipi klima motoru monte edildi

08 Kasım 2017 20:58

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da hizmet veren nostaljik tramvayın vagonuna ev tipi klima motoru monte edildi.
Antalya Müzesi- Zerdalilik hattı üzerinde hizmet veren nostalji tramvayına ev tipi klima monte edildi. Vagonun önüne klimanın motoru monte edilirken, uygulamayı gören bazı kişiler sosyal medya hesaplarında tramvayın fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya hesaplarında farklı yorumlarla değerlendirilen uygulama için Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı sistem Daire Başkanı Hülya Atalay, belediye şirketi Ulaşım A.Ş.\'nin kendilerinden habersiz, ısıtma ve soğutma sistemleriyle ilgili deneme yaptığını söyledi. Şirketin performansı ölçmek için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Atalay, \"Onayladığımız bir şey değil ve haberimiz olduğu an klimalar söküldü\" dedi.

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