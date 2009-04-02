Nostaljik defile

Atatürkçü Düşünce Derneği, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi'ne katkıda bulunmak amacıyla Hilton Otel'de bir defile düzenledi. Defilede, 19 eski manken ve güzellik kraliçesi podyuma çıktı.



Atatürkçü gençler yetiştirmek, onlara burs verip eğitimlerini pekiştirmek ve ayrıca Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi'ne katkıda bulunmak amacı ile Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından önceki gece Hilton Otel'de

bir defile düzenlendi. Defilede, 1970'li yılların Türkiye güzelleri, Avrupa güzelleri ve eski mankenler Tülin Turan'ın koleksiyonunu tanıttı. Ceylan Saner'in sunuculuğunu üstlendiği gecede podyuma çıkan mankenler, defilenin

sonunda uzun süre ayakta alkışlandı. Spor yazarı Engin Verel, eski Mankenlik Kraliçesi eşi Bahar Verel çıktığında podyuma laleler attı.



Defilede yer alan mankenler:



Asuman Tuğberk Yolaç: 1970 Türkiye Güzeli (Erkan Yolaç'ın eşi)



Bahar Verel: Eski Mankenlik Kraliçesi (Engin Verel'in eşi)



Başak Gürsoy: Eski milli manken (Mankenlik Ajansı Sahibi)



Deniz Yazıcı: 1967 Türkiye 2. Güzeli



Filiz Çağlar: 1971 Türkiye ve Avrupa Güzeli



Merih Akalın: Eski milli manken ve 1970 Türkiye 3. Güzeli



Yelda Saner: 1967 Türkiye Güzeli ve Avrupa 4. Güzeli (Ceylan Saner'in

annesi)

