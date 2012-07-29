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Norveç'ten Snoop Dogg'a 2 yıl men

Norveç'e esrarla giriş yapmaya çalışan rap şarkıcısı Snoop Dogg'a yasak geldi

29 Temmuz 2012 16:26

Snoop Dogg'un avukatı, ünlü şarkıcının az miktar esrarla Norveç'e girmeye kalkışmasının ardından, ülkeye girişinin 2 yıl süreyle yasaklandığını açıkladı.

Şarkıcının Norveç'teki avukatı Holger Hagesaeter, müvekkilinin ''verilen bu karar ile yaşayabileceğini'' ve karara itiraz etme gibi bir planlarının olmadığını söyledi.
 
Geçen ay Norveç'in güneyinde düzenlenen müzik festivaline katılmak üzere bu ülkeye giden Snoop Dogg'un bagajında narkotik köpekleri 8 gram esrar bulmuştu.
 
Avukat Hagesaeter ayrıca Dogg'un üzerinde yasal olarak izin verilenden daha fazla nakit para taşıdığını ve bu iki suçu kabul etmesinin ardından 8 bin 600 ABD Doları (52 bin Norveç kronu) para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

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