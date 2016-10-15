Norveç'ten dağ hediyesi bekleyen Finlandiya'ya kötü haber

Norveç Hükümeti, gelecek yıl Rusya'dan bağımsızlığının 100'üncü yılını kutlamaya hazırlanan komşusu Finlandiya'ya Halti dağınının zirvesinin hediye edilmesi çağrılarını reddetti.

Sosyal medyada iki ülkenin sınırında bulunan dağın Finlandiya'ya bırakılması için kampanya başlatılmıştı.

Ancak Norveç Başbakanı Erna Solberg, Anayasa'nın toprak tavizine izin vermediğini söyledi.

Halti dağının bir bölümü Finlandiya'da. Dağ halihazırda Norveç'in en yüksek noktasını oluşturuyor. Ancak 1330 metre yükseklikteki zirve, sınırdan 20 metre ötede, Norveç topraklarının içinde.

Sosyal medyadaki kampanyada, sınırın kaydırılması önerilmiş, bunun "kardeş ülke Finlandiya'ya muhteşem bir bağımsızlık hediyesi olacağı" belirtilmişti.

Kampanyanın öncüleri, Norveç'in daha yüksek zirveleri olduğunu, bunun ciddi bir toprak kaybı olmayacağını savunuyor.

Ancak Norveç Başbakanı Solberg, kampanyaya destek veren Kaafjord Belediye Başkanı Svein Leiros'a gönderdiği mektupta, 1814'te hazırlanan Norveç anayasasının ülkenin bölünmezliğini öngördüğünü hatırlattı ve Finlandiya'ya 'başka hediye bakacaklarını' belirtti.