Norveç’teki tüm araçlar 10 yıl içinde sıfır emisyonlu olacak

İklim değişikliği, küresel ısınma, dünyayı koruma kavramları doğrultusunda önem kazanan “karbon emisyonun azaltılması kavramı” ülkeleri bu konuda yeni adımlar atmaya yönlendiriyor. Elektrikli arabaları yaygınlaştıran birkaç ülkeden biri olan Norveç elektriğini yüzde 97 oranında yenilenebilir kaynaklardan, çoğunlukla da hidro-elektrikten sağlıyor.

Emisyonu 1990’ların seviyesinden yüzde 40 oranında azaltmak 15 yıl aldı ve bu azalmanın büyük bir çoğunluğu ulaşım araçlarından kaynaklanıyor. Günümüzde ulaşım Norveç’te de üçüncü sırada emisyon kaynağı olarak gösteriliyor.

Başkent Oslo, toplam nüfusu 5,1 milyon olan Norveç’in 1,4 milyonunu içeriyor ve dünyaya ulaşım araçlarından kaynaklanan sera gazlarını azaltan ilk örnek olma hedefinde.

Ülkede; yürümek, bisiklete binmek, toplu taşım kullanmak öncelikli durumda, ancak araçlardan kaynaklı emisyon hâlâ çözüm istiyor.

Yeşilist’te yer alan habere göre, Norveç Parlementosu üyesi ve Enerji ve Çevre Komitesi Başkanı Ola Elvestuen’ın bu konuda açıkladığı önlemler şöyle:

2015’in sonunda tüm araçlar elektrikli olacak.

Tüm toplu taşıma araçları 2020 yılına kadar fosil yakıttan arınacak.

Tüm taksiler 2022 yılına kadar sıfır emisyonlu olacak.

2025 yılına kadar satılan arabaların yaklaşık yüzde 100’ü sıfır emisyon olacak.

Bu dönüşümü olası kılmak için elektrikli araçlar büyük ölçüde teşvik edici role sahipler. Bunun yanı sıra, bu araçlar mali ve vergi avantajlarına da sahip. Ücretsiz park hizmetleri dışında, paralı yollar, köprüler, tüneller ve feribotla taşınma ücretsiz. Elektrikli araçlar, otobüslere ayrılmış şeritleri kullanabilme ayrıcalığına sahipler. Bu önlemler işe yarıyor görünüyor. Norveç hâlihazırda kişi başı en yüksek elektrikli araca sahip ülke durumunda ve bu yıl satılan her beş arabadan biri elektrikli.

Türkiye’de de yeni yeni ilgi çekmeye başlayan elektrikli araçların durumu merak uyandırıyor. Yakın gelecekte yaygınlaştırma teşvik edilecek mi? Sormadan geçemiyor insan…