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Dünya

NORVEÇ'TE YOLCU TRENİ RAYDAN ÇIKTI: 37 YARALI OSLO (A.A)

02 Ekim 2010 03:05

-NORVEÇ'TE YOLCU TRENİ RAYDAN ÇIKTI: 37 YARALI OSLO (A.A) - 01.10.2010 - Oslo'dan Stockholm'a gitmekte olan Norveç demiryollarına bağlı bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu biri ağır 37 yolcunun yaralandığı bildirildi. Norveç demiryollarının bildirisinde, trenin İsveç sınırı yakınlarında raydan çıktığı, 280 yolcudan 37'sinin yaralandığı, yaralanan yolculardan birinin durumunun ağır olduğu, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis yetkilisi, nedeni henüz belirlenemeyen kazada iki vagonun devrildiğini kaydetti.

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