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Dünya
Deutsche Welle

Norveç'te terör saldırısı alarmı

Norveç gizli servisi, Suriye'den bir grup teröristin, başta Norveç olmak üzere Batı ülkelerinde saldırılar düzenlemek için yola çıktıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

25 Temmuz 2014 18:42


Norveç gizli servisi baş analisti Jon Fitje Hoffman, cuma günü TV2 kanalına yaptığı açıklamada, Suriye'den terörist bir grubun yola çıktığını ve Norveç'in hedef olarak gösterildiğini tespit ettiklerini belirtti. Hoffman, elde ettikleri bilgileri incelemeye devam ettiklerini ifade etti.

Hoffman'ın televizyondaki açıklamasından önce sabah saatlerinde Norveç gizli servisi, Suriye'de iç savaşta çatışan grupların terör tehdidi altında olunduğunu açıklamıştı. Yine İçişleri Bakanlığı da perşembe günü bir açıklama yaparak, İslamcıların gelecek günlerdeki olası bir terör saldırısı karşısında uyarıda bulunmuştu.

Norveç Gizli Servis Başkanı Benedicte Björnland, güvenilir partnerlerin bilgilerine göre, gelecek günlerde bir saldırı olasılığı bulunduğunu kaydetti.

Avrupa endişeli

Birçok Avrupa ülkesi, Suriye'deki iç savaşta çatışan İslamcılara karşı uyarıda bulunuyor. Özellikle de Avrupa'dan Suriye ve Irak'a giden İslamcılar konusunda büyük endişe duyuluyor. Suriye'ye savaşmak için giden Avrupalı İslamcıların geri döndükten sonra saldırı düzenlemelerinden korkuluyor. Bu kapsamda AB ülkeleri arasında bir eylem planı hazırlandı.

Norveç gizli servisinin tahminlerine göre Norveç'ten en az 50 kişi savaşmak için Suriye'ye gitti. Bunların yaklaşık yarısının daha sonra Norveç'e geri döndüğü belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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