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Sağlık

Norveç'te tereyağı tükeniyor!

Düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeren bir diyetin Norveç'te popüler hale gelmesi ülkede tereyğı kıtlığına neden oldu.

12 Aralık 2011 02:00


T24 - Düşük karbonhidrat ve yüksek yağ içeren bir diyetin Norveç'te popüler hale gelmesi ülkede tereyağı kıtlığına neden oldu.

Norveç'teki en büyük çiftliklerinden birinin temsilcisi olan Lars Galtung'a göre satışlar Eylül ayında yüzde 20, Ekim ayında yüzde 30 arttı.

Ürün, bugünlerde Norveç'in popüler internet sitelerinden birinde 3.75 kilosu 13 dolardan satılıyor.Yani normal fiyatının dört katına.

Tereyağının tükenmesi, popüler diyetin yanı sıra, kötü hava şartları ve ineklerin az süt üretmesine bağlanıyor.

Norveç gazetesi The Foreigner'ın haberine göre, Norveç'te inekler bu yıl 2010 yılına göre 20 milyon litre daha az süt üretti.

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