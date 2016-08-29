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BBC Türkçe

Norveç'te ren geyiği sürüsünü yıldırım çarptı

Norveç'te cuma günü yaşanan şimşek fırtınası sırasında düşen yıldırımlar 300'den fazla ren geyiğinin telef olmasına neden oldu

29 Ağustos 2016 19:57

Norveç'te cuma günü yaşanan şimşek fırtınası sırasında yıldırım düşmesi sonucu 323 ren geyiği telef oldu.

Norveçli yetkililer bunun daha önce görülmemiş büyüklükte bir olay olduğunu ve şaşırdıklarını söylediler.

Norveç Çevre Ajansı'ndan Knut Nylend ren geyiği ve diğer hayvanların yıldırım nedeniyle ölmesinin şaşırtıcı olmadığını, ancak daha önce hiç bu kadar büyük ve ölümcül bir vakayla karşılaşmadıklarını söyledi.

Nylend, "Ren geyikleri çoğu zaman gruplar halinde hareket eden sosyal hayvanlardır, fırtına sırasında korkup birbirlerine yanaşmış oldukları için bu şekilde ölmüş olabilirler" dedi.

Ren geyikleri bir av alanı bekçisi tarafından ulusal bir park olan Hardangervidda platosunda bulundu.

Mevsim değişikliklerinde binlerce ren geyiği buradan göç ediyor.

Norveçli yetkililer henüz telef olan hayvanları ne yapacaklarına karar vermediler.

Nylend, "8 kişilik bir veteriner ekibini hayvanların ölüm nedenini araştırmaları için bölgeye gönderdik. Henüz hayvanları doğada bırakmaya ya da toplamaya karar vermedik" dedi.

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NorveçAjansı Knut NylendHardangerviddaHenüz

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