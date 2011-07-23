T24 LogoT24 Logo
Dünya

NORVEÇ'TE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR OSLO (A.A)

23 Temmuz 2011 11:30

-NORVEÇ'TE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR OSLO (A.A) - 23.07.2011 - Norveç'te bir adadaki yaz kampına silahlı saldırı düzenleyen saldırganın aşırı sağ görüşlü olduğu ve Müslüman karşıtı görüşlere sahip olduğu açıklandı.  Kampta ölenlerin sayısı da 80'i aştı. Polis müdürü Oystein Maeland, ölenlerin en az 80 olduğunu, ağır yaralıların bulunmasından ötürü ölü sayısının artabileceğini belirtti.  Polis müdürü Sveinung Sponheim da yaptığı açıklamada, saldırıdan sonra kaçan ve bir süre sonra yakalanan şüphelinin internetteki mesajlarını incelediklerini, kendisinin de bazı bilgiler verdiğini belirtti. Sponheim, "soruşturma açısından ilginç bazı bilgiler verdi. Bu bilgilerle daha ileri gideceğiz" dedi.  Sponheim, saldırının arkasında birkaç kişinin bulunabileceği varsayımı üzerinde durduklarını, saldırıda "en az 1 otomatik tüfeğin kullanıldığını" kaydetti.  Polisin verdiği bilgiye göre saldırgan 32 yaşında, uzun boylu ve sarışın. Görgü tanıklarına göre Utoeya adlı küçük tatil adasında çevrede kaçışan gençlerin üzerine rastgele ateş açtı. Bir görgü tanığı, suya atlayanların olduğunu, en az 50 kişinin yüzerek karşı kıyıya çıkmaya çalıştığını gördüğünü, saldırganın yüzenleri de silahıyla taradığını belirtti. 42 yaşındaki görgü tanığı Anita Lien, gençlerin dehşet içerisinde kaçıştıklarını söyleyerek, "tümü çok genç, 14-19 yaş arasında" dedi. Görgü tanıkları, saldırganın polis üniforması giydiğini belirtti. Gece yaralılar botlarla aranırken, adaya helikopterler de geldi.  Sponheim, yakalanan kişinin, 7 kişinin öldüğü Oslo'daki bombalama olayının da ana şüphelisi olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24