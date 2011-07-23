-NORVEÇ'TE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR OSLO (A.A) - 23.07.2011 - Norveç'te bir adadaki yaz kampına silahlı saldırı düzenleyen saldırganın aşırı sağ görüşlü olduğu ve Müslüman karşıtı görüşlere sahip olduğu açıklandı. Kampta ölenlerin sayısı da 80'i aştı. Polis müdürü Oystein Maeland, ölenlerin en az 80 olduğunu, ağır yaralıların bulunmasından ötürü ölü sayısının artabileceğini belirtti. Polis müdürü Sveinung Sponheim da yaptığı açıklamada, saldırıdan sonra kaçan ve bir süre sonra yakalanan şüphelinin internetteki mesajlarını incelediklerini, kendisinin de bazı bilgiler verdiğini belirtti. Sponheim, "soruşturma açısından ilginç bazı bilgiler verdi. Bu bilgilerle daha ileri gideceğiz" dedi. Sponheim, saldırının arkasında birkaç kişinin bulunabileceği varsayımı üzerinde durduklarını, saldırıda "en az 1 otomatik tüfeğin kullanıldığını" kaydetti. Polisin verdiği bilgiye göre saldırgan 32 yaşında, uzun boylu ve sarışın. Görgü tanıklarına göre Utoeya adlı küçük tatil adasında çevrede kaçışan gençlerin üzerine rastgele ateş açtı. Bir görgü tanığı, suya atlayanların olduğunu, en az 50 kişinin yüzerek karşı kıyıya çıkmaya çalıştığını gördüğünü, saldırganın yüzenleri de silahıyla taradığını belirtti. 42 yaşındaki görgü tanığı Anita Lien, gençlerin dehşet içerisinde kaçıştıklarını söyleyerek, "tümü çok genç, 14-19 yaş arasında" dedi. Görgü tanıkları, saldırganın polis üniforması giydiğini belirtti. Gece yaralılar botlarla aranırken, adaya helikopterler de geldi. Sponheim, yakalanan kişinin, 7 kişinin öldüğü Oslo'daki bombalama olayının da ana şüphelisi olduğunu kaydetti.