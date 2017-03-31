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Yaşam

Norveç'te 'kıyamet kütüphanesi' kuruldu

'Dünya Arktik Arşivi' olarak adlandırılan ve nükleer saldırılara da dayanıklı olarak tasarlanan kütüphanede, ilk olarak Brezilya, Meksika ve Norveç'ten eserlerin temsilleri arşivlenecek

31 Mart 2017 00:12

Norveç’e bağlı Svalbard adalarında, kıyamet sonrasında da varlığını sürdürmeleri istenen yazılı eserlerden bir 'kıyamet kütüphanesi' kuruldu.

Söz konusu kütüphane, büyük bir ekolojik yıkım yaşanması durumunda kullanılmak üzere, dünyanın dört bir yanından 3 milyon çeşit tohumun bir araya getirildiği Tohum Bankası'nın yakınlarında kuruldu.

 

"Donmuş toprak içerisinde saklanacak"

 

'Dünya Arktik Arşivi' olarak adlandırılan ve nükleer saldırılara da dayanıklı olarak tasarlanan kütüphanede, ilk olarak Brezilya, Meksika ve Norveç'ten eserlerin temsilleri arşivlenecek.

Eserlerin kopyaları, daha güvenli olduğu gerekçesiyle basılı olarak ya da sabit disklerde değil, geliştirilmiş teknolojiye sahip dijital filmler şeklinde saklanacak. 'Maden 3' adı verilen bir madende donmuş toprak içerisinde saklanacak olan dijital filmler böylelikle, sabitlenmiş bir sıcaklıkta tutularak bozulmaktan korunacak.

 

"Verileri bin yıl koruyabiliriz"

 

Norveç basınına konuşan Dünya Arktik Arşivi yetkilisi Kartrine Loen Thomson, "Teknolojimizi kullanarak verileri bin yıl süresince koruyabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Dünya Arktik Arşivi, dünyadaki tek 'kıyamet kütüphanesi' değil. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki 'Survivor Library’ kütüphanesinde, insanlığa medeniyeti yeniden inşa etme konusunda yol gösterici 7 bin kitap bulunuyor.

 

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