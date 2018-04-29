T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Norveç'te emniyet müdürü esrar kaçakçılığından hapse atıldı

Yolsuzluğun en az görüldüğü ülkelerden Norveç'te organize suçlardan sorumlu bir polis müdürü, en az 72 bin euro rüşvet alarak şöhretli bir esrar kaçakçısına yardım ettiği suçlamasıyla 21 yıl hapse mahkum oldu.

29 Nisan 2018 20:30

Norveç'in başkenti Oslo'da mahkeme, organize suçlarla mücadeleden sorumlu üst düzey bir polis müdürü, tanınmış bir uyuşturucu kaçakçısına yardım etmek ve rüşvet almak suçlamalarından 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 2014 yılında tutuklanan Eirik Jensen adlı polisin en az 72 bin euro rüşvet alarak Norveç'e esrar sokması için bir uyuşturucu tacirine yardım ettiği yönünde karar verdi.

Suçlamaları reddeden Jensen ise temyiz başvurusu yapacak.

Yolsuzlukla mücadele eden Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2016 Endeksi'ne göre Norveç, yolsuzluğun en az görüldüğü altıncı ülke. Bu nedenle Jensen'in davası Norveç kamuoyunda büyük ilgi görüyor.

Jensen'in duruşmasında mahkeme, adamın 2004 ve 2013 yılları arasında 14 tona yakın esrar kaçırması için Gjermund Cappelenm adlı kaçakçıya yardım ettiğini ortaya çıkardı.

Görgü tanığı Gjermund Cappelenm ise, ülkeye esrar getirttiğini kabul ederek 15 yıl hapse mahkum oldu.

Norveçli NRK televizyonuna göre, Oslo Mahkemesi Jensen'ın telefonuna gönderilen mesajlarda bazı basit şifreli konuşmalarla karşılaştı.

NRK'nin haberine göre, yüzlerce mesajlaşmada görülen bu kodlardan biri olan "güneş ışığı", polisin peşlerinde olmadığı ve uyuşturucuları rahatça ülkeye sokabilecekleri anlamına geliyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YolsuzluğunNorveçOsloEirik JensenJensenYolsuzluklaUluslararasıEndeksiBuGjermund CappelenmNRKOslo Mahkemesi Jensen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24