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Ekonomi

Norveç'te bankaya kripto para borsasının hesabını kapatma izni

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) – Norveç’te bir bölge mahkemesi, Norveç’in en büyük bankası Nordea Bankası’nın yerel bir kripto para birimi borsası olan Bitmynt’in hesabını kapatma teklifini kabul etti

08 Mayıs 2018 18:37

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Mayıs (DHA) – Norveç’te bir bölge mahkemesi, Norveç’in en büyük bankası Nordea Bankası’nın yerel bir kripto para birimi borsası olan Bitmynt’in hesabını kapatma teklifini kabul etti.
E24’te yer alan habere göre, Oslo Bölge Mahkemesi Nordea Bank’in Bitmynt AS adı verilen kripto para birimi borsası hesabını kapatma talebini kabul ederken, mahkemenin red açıklamasında, “Küresel bir varlık özelliği haricinde Bitcoin’in para aklama ve suç eylemlerine ilişkin işlemleri arttırıyor olması çok büyük bir olasılık” denildi.
Mahkeme kararının ardından Bitmynt kurucusu Sturle Sunde yaptığı açıklamada borsasının “davayı Para Aklama Yasası’nı takip etmiş olmasna rağmen kaybettiğini ve suç içeren eylemler gerçekleştirmediğini” vurguladı. E24’te yer alan haberde Sunde’nin “sonuç sebebiyle hayal kırıklığına uğradığı ve verilen cezanın kendi işinin kısıtlanması dışında daha büyü ketkileri olduğu” yer aldı.
 

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