Norveçli Türk aile tehdit ediliyor

T24 - Norveç'in başkenti Oslo'da bu ay başında ambulans görevlilerinin ihmali sonucu hayatını kaybeden Samsunlu Döndü Tulum'un çocukları ve damatları, tehdit edildiklerini söylediler.



Oslo'da 3 Ocak 2010 günü ambulansın gecikmesine tepki göstermeleri üzerine polisin kötü muamelede bulunduğu Döndü Tulum'un çocukları ve damatları, annelerinin cenazesini Samsun'a götürerek toprağa verdikten sonra Oslo'daki evlerine ve işlerine döndüler.



Uğradıkları haksızlıkları takip edecek avukat da tutan Döndü Tulum'un yakınları, olayla ilgili Norveç makamlarının başlattığı soruşturmanın sonucunu beklerken, bu hafta içinde iki kez tehdit aldılar.



Söz konusu tehditlere Norveç medyasında da yer verildi. Döndü Tulum'un oğlu Kutluay Tulum, tehdit almaları nedeniyle bütün ailenin moralinin yeniden bozulduğunu söyledi.



Kutluay Tulum, Jan Johansen adlı bir kişiden aldığı elektronik postada, kendilerine hakaret edildiğini, ayrıca ev adresine gelen bir mektupta tehdit edildiklerini anlattı.



Kutluay Tulum, "Mektubun içinden annemin gazetede çıkan fotoğrafının üzeri Nazi işareti ile çizilmiş, yanında da büyük harflerle 'SVIN' (domuz) yazısı vardı. Bunları görünce şok oldum. Annemin acısı yeniden tazelendi" diye konuştu.



Bu tehditler üzerine polise başvurduğunu kaydeden Kutluay Tulum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tehdit mektubunun geldiği gün hemen Stovner polis istasyonuna gidip durumu bildirmek istedim. Polis merkezinin kapanmasına yarım saat kalmasına rağmen zamanlarının kalmadığını belirterek, dilekçemi kabul etmediler. Daha sonra şehir merkezindeki polis merkezine gittim. şikayet dilekçesi doldurup verdim. Dilekçemi alan görevli içeri gidip arkadaşlarıyla konuştuktan sonra geri geldi ve içeride yeterince çalışan olmadığı için şikayetimi kabul edemeyeceklerini söyledi. Daha sonra en son olarak Oslo Göçmen Komitesi Başkanı Akheneton De Leon'dan yardım istedim. Kendisi Oslo Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle konuşarak şikayetimin kabul edilmesi yönünde yardımcı oldu."



Soruşturma sürüyor



Annesi Döndü Tulum'un ölümüyle ilgili olayın soruşturma aşamasında olduğunu kaydeden Kutluay Tulum, "Bu son olaylar ırkçılığın Norveç'te ne boyutta olduğunu gösteriyor. Bizler hala hukuka olan inancımızı kaybetmedik, polisin suçluları bularak adalete teslim edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.



Oslo'da 3 Ocak günü, kızının evinde kaldığı sırada kalp krizi geçiren Döndü Tulum'un yakınları geciken ambulans servisiyle telefonda tartışmışlar, ambulans servisinin çağırdığı polis, hastanın yakınlarına kötü muamelede bulunmuştu.

