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BBC Türkçe

Norveçli milyarder 2 milyar dolarlık servetinin 'aslan payını' dağıtacak

İş adamı Kjell Inge Roekke, 2 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetinin "aslan payını" dağıtacağını açıkladı. Roekke, benzer söz veren Bill Gates, Warren Buffet ve Mark Zuckerberg gibi milyarderlerin arasında yerini aldı.

03 Mayıs 2017 10:34

Norveçli milyarder iş adamı Kjell Inge Roekke, yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin edilen servetinin "aslan payını" dağıtacağını açıkladı.

Eski bir balıkçı olan ve servetini sonrasında girdiği petrol işinden kazanan Kjell Inge Roekke, okyanusları plastik atıklardan arındıracak bir araştırma gemisine mali destek vermek istediğini söyledi.

Geminin Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ile birlikte yönetilmesi planlanıyor.

Roekke böylece servetini bağışlama taahhüdü vererek Bill Gates, Warren Buffet ve Mark Zuckerberg gibi milyarderlerin arasında yerini aldı.

Norveç'in Aftenposten gazetesine konuşan Roekke, "Kazandığımın çoğunu topluma geri vermek istiyorum. Bu gemi de bunun bir parçası" dedi.

Araştırma gemisinin 30 mürettebatı, 60 bilim insanını barındıracak yeri ve laboratuvarları olacak.

Gazeteye göre gemi günde 5 ton plastiği sudan çıkaracak.

"Dünyanın yüzde 70'ini denizler oluşturuyor ve çoğu hâlâ araştırılmadı" diyen Roekke, geminin maliyetinin ne kadar olacağını ve başka ne gibi bağışlarda bulunacağını ise açıklamadı.

Roekke ve eşinin hâlihazırda doktora sonrası araştırmacılara burs veren bir vakfı bulunuyor.

WWF'den Nina Şensen ise Roekke'nin petrol çıkarmaya yönelik fikirlerine katılmadığını ve kendisine bu konuda meydan okumaya devam edeceğini söylerken yine de gemi projesi için heyecanlı olduğunu belirtti:

"Daha önce hiç benzer bir taahhüt duymamıştım. Denizlerdeki aşırı plastik kirliliği gibi büyük sorunları çözmek için bir yol bulmak esas hayalimiz."

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