Norveçli kadınlar İsveç’te kürtaj yaptırıyor

Norveç'te kürtaja 12'inci haftaya kadar izin verilirken, İsveç'te bu sürenin 18 hafta olması, kız çocuğu istemeyen Norveç'teki kadınları bebeklerin cinsiyeti belli olduktan sonra İsveç'te kürtaja yöneltiyor.



İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'in haberine göre, Norveç'te annelere 12 haftaya kadar kürtaj izni tanınıyor, ayrıca Norveç yasaları bebeklerin cinsiyetinden kaynaklanan kürtaja izin vermiyor. Fazla kız çocuk istemeyen aileler ise 18 haftaya kadar kürtaja olanak tanıyan ve bebek cinsiyetine sınırlama getirmeyen İsveç'teki kliniklerde kürtaj yaptırıyor.



Gazeteye açıklama yapan Göteborg Üniversitesi Kadın Hastalıkları Hastanesi’nden jinekolog Lars Hamberger, kendisinin de böyle durumlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Örneğin Türkiye'den Norveç'e yerleşen kadınların 3 ya da 4 tane kız çocukları varsa, yeni hamileliklerinde de kız çocukları olacaksa böyle bir yönteme başvuruyor. Bu durumu anlayışla karşılamak gerekiyor, çünkü bu aileler daha çok erkek çocuk istiyor. Kız çocuk beklenen hamileliklerde bebeklerini aldırmak istiyorlar" dedi.



İsveç'te 1975 yılında kürtajin serbest bırakıldığını kaydeden doktorlar, 9 milyon nüfusa sahip ülkede her yıl yaklaşık 30 bin kadının kürtaj yaptırdığını belirtiyor. 2008 yılının ilk 6 ayında kürtaj yaptıran kadınların sayısının 19 bin olduğu açıklandı. Bu rakamlardan ne kadarının ülke dışından gelen kadınlarca yaptırıldığına ilişkin istatistik bulunmadığını bildiren yetkililer, her yıl yaklaşık 350 kürtajın yurt dışından gelen kadınlar tarafından yaptırıldığını tahmin ediyor.



(AA)

