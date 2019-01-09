T24 LogoT24 Logo
Dünya

Norveçli işadamının eşi fidye için kaçırılmış

Gonca YAĞCI, (DHA) - Norveçli multi milyoner işadamının eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen’in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı

09 Ocak 2019 20:27

Gonca YAĞCI, (DHA) - Norveçli multi milyoner işadamının eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen’in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.

Norveç medyası, 31 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kadının fidye için kaçırıldığını duyurdu. Fidyecilerin, işadamından karısını serbest bırakmak için 9 milyon Euro talep ettikleri bildirildi. Norveç’teki NRK televizyonuna göre, fidyeciler, 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye olarak talep ediyor.

Polis, saldırganların kaçırdıkları kadını öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararını aldıklarını açıkladı. Norveç’teki Kapital ekonomi dergisine göre Tom Hagen’in ülkenin en zenginleri listesinde 172’inci sırada yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gonca YAĞCI DHANorveçliAnneElisabeth Falkevik HageninNorveçEkimdenEuroNRKEurolukMoneroPolisKapitalTom Hagenin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24