Norveçli caninin Türk kurbanı Gizem kaçamamış

T24

Arkadaşları Gizem'in anısına video klip hazırladı



Gizem geride kaldı



Arkadaşları kayıp ilanı vermişti



Öğrenci Birliği'nin gözdesi

Norveç’e 10 yıl önce gitmişler

Kimlik kartı:

Norveç’te meydana gelen terör saldırılarının ardından Utoya Adası’nda kayıplar arasında bulunan Türk kızın kimliğinin Gizem Doğan olduğu ve Gizem’in korkunç katliamda hayatını kaybettiği öğrenildi. Habertürk'ün haberine göre, saldırıdan günler geçmesine rağmen ailesinin ve arkadaşlarının haber alamadığı 18 yaşındaki Gizem Doğan’ın ölüm haberi, dün akşam saatlerinde arkadaşlarının ‘Facebook’ta açtığı sayfada duyuruldu. Arkadaşlarının Doğan Ailesi’nden aldıkları bilgiye dayanarak paylaştığı haberde, Gizem’in cesedinin başından vurulmuş olarak Tyrifjorden Gölü’nde bulunduğu belirtildi.Gençlik kampında bulunan Norveçli arkadaşlarından birinin verdiği bilgide ise, Gizem’in ormana doğru kaçarken telefonunu düşürdüğü ve geride kaldığı belirtiliyor. Norveçli görgü tanığı, korkunç katliamı anlatırken, silah seslerini duyduktan sonra Gizem Doğan’la birlikte koşmaya başladıklarını bildirdi. Tanığa göre, Gizem geride kaldı ve cep telefonunu düşürdü. Norveçli arama ekipleri, kaçmayı başaranların yakındaki Tyrifjorden Gölü’ne atladığını düşünerek, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırmıştı. Ailesi ise, Gizem’in yüzme bilmediğini belirterek, endişelerini dile getirdi. Nitekim dün akşam saatlerinde gelen haber ise, Gizem’e ilişkin umutları sona erdirdi. Genç Türk kızının cesedinin gölde bulunduğu, ailenin de DNA testinin sonucunu beklediği öğrenildi.Oslo yakınlarında Tyrifjorden Gölü’ndeki Utoya Adası’nda kayıp Türk kızı Gizem Doğan’dan haber alınamayınca, arkadaşları tarafından Facebook sosyal paylaşım sitesinde ve Twitter’da kayıp ilanları verilmeye başlanmıştı. Gizem’in öldüğü yönündeki haberleri alan arkadaşları, ilerleyen saatlerde baş sağlığı duyurusunda bulundular. Gizem’in arkadaşlarından biri Facebook’ta onun için açtıkları sayfaya “Gizem ne yazıkki hayatını kaybetti” diye yazdı. Twitter’da da Yvon ne Yeah isimli bir genç, “O öldü, katliamda hayatını kaybetmiş... Bom boş hissediyorum” yazdı.Ailesi ile Norveç’e giden Gizem Doğan lider kişiliği ile arkadaşları arasında ön plana çıkıyordu. İstanbul’da doğan ve 850 üyeli İşçi Gençlik Çalışma Birliği ve Öğrenci Koordinasyonu AUF’un yönetim kurulu üyesi de olan Gizem Doğan Norveçli arkadaşları tarafından çok seviliyordu.Gizem Doğan’ın ailesiyle birlikte İstanbul’dan Norveç’e yaklaşık 10 yıl önce yerleştiği öğrenildi. Öte yandan Gizem’in annesi Gülderen Doğan’ın da, kamp bittikten sonra onunla birlikte eve dönmek için kamp yakınlarında bir otelde kaldığı öğrenildi. Türk Dışişleri Bakanlığı da, Oslo’ya taziye dileklerinde bulundu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Norveçli mevkidaşını telefon ile arayarak başsağlığı dileklerini iletti.Doğum yeri: İstanbulDoğum tarihi: 10 Mayıs 1994Uyruğu: T.C.Yaşadığı yer: NorveçAnne adı: Gülderen