T24 LogoT24 Logo
Dünya

Norveç’in kutuplardaki petrol arama planları mahkemelik

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Norveç hükümeti Kutup Okyanusu’nda petrol arama alanları açmaya karar vermesi nedeniyle iklim aktivistleri tarafından mevcut ve gelecek nesillerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle dava edildi

14 Kasım 2017 18:09

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Norveç hükümeti Kutup Okyanusu’nda petrol arama alanları açmaya karar vermesi nedeniyle iklim aktivistleri tarafından mevcut ve gelecek nesillerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle dava edildi. 
Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace öncülüğünde yürütülen davada Norveç hükümetinin sağlıklı bir çevreye ilişkin anayasal hakkı ihlal ettiği ve Norveç’in de imzaladığı Paris Anlaşması’yla ters düştüğü iddia ediliyor. 
112. Madde olarak da bilinen vatandaşların sağlıklı bir çevreye dair temel haklarına ilişkin yasada, “Herkes üreme yeteneğini ve çeşitliliğin korunabileceği, insan sağlığı ve doğayı koruyan bir çevreye sahip olma hakkına sahiptir. Doğal kaynaklar uzun vadeli bir bakış açısıyla yönetilmeli ve gelecek nesiller için yanlış bir şey yapılmamalı” deniliyor.
Küresel düzeyde 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması’nda petrol üretiminin kademeli olarak azaltılması gerektiği hedefi konmuştu. Greenpeace de davayı bu temellere dayandırıyor. Savethearctic.com (Kutupları kurtar) adlı web sitesinde ise Norveç’in bu adımlarına karşıt imza kampanyası başlatan aktivistlerin dilekçesi şimdiye kadar 443 binden fazla imza aldı. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHANorveçKutup OkyanusundaGreenpeaceNorveçinParis AnlaşmasıylaMaddeDoğalKüreselParis AnlaşmasındaSavethearcticKutuplarıFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24