Norveç’in kutuplardaki petrol arama planları mahkemelik

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Norveç hükümeti Kutup Okyanusu’nda petrol arama alanları açmaya karar vermesi nedeniyle iklim aktivistleri tarafından mevcut ve gelecek nesillerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle dava edildi.

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace öncülüğünde yürütülen davada Norveç hükümetinin sağlıklı bir çevreye ilişkin anayasal hakkı ihlal ettiği ve Norveç’in de imzaladığı Paris Anlaşması’yla ters düştüğü iddia ediliyor.

112. Madde olarak da bilinen vatandaşların sağlıklı bir çevreye dair temel haklarına ilişkin yasada, “Herkes üreme yeteneğini ve çeşitliliğin korunabileceği, insan sağlığı ve doğayı koruyan bir çevreye sahip olma hakkına sahiptir. Doğal kaynaklar uzun vadeli bir bakış açısıyla yönetilmeli ve gelecek nesiller için yanlış bir şey yapılmamalı” deniliyor.

Küresel düzeyde 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması’nda petrol üretiminin kademeli olarak azaltılması gerektiği hedefi konmuştu. Greenpeace de davayı bu temellere dayandırıyor. Savethearctic.com (Kutupları kurtar) adlı web sitesinde ise Norveç’in bu adımlarına karşıt imza kampanyası başlatan aktivistlerin dilekçesi şimdiye kadar 443 binden fazla imza aldı. (Fotoğraflı)