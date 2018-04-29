Norveç yüzün tamamını örten peçeyi yasaklayacak

Norveç'te hükümet; çocuk yuvaları, okullar ve üniversitelerde yüzü kapatan tüm giysileri yasaklamaya hazırlanıyor.

Hükümetin hazırladığı yasakla ilgili tasarıya, bu tür giysilerin öğrenciler ve öğretmenler arasındaki iletişimi engellemesi gerekçe gösterildi.

Yasak; burka, yüzü kapatan örtüler ve kar maskelerini kapsayacak.

Bununla birlikte başörtüsü, şapka ve takkeler yasak kapsamında yer almayacak.

Tüm siyasi partilerin desteklediği tasarının gelecek yıl kabul edilip hayata geçirilmesi bekleniyor.

Norveç'te bazı yerel yönetimler daha önce böyle yasak kararlarını devreye sokmuştu ancak bu, ulusal çaptaki ilk yasak planı oldu.

Planı eleştirenler peçenin zaten Norveç'te çok yaygın olmadığını savunuyor.

Azınlık hakları alanında faaliyet yürüten Minotenk adlı düşünce kuruluşundan Linda Noor, NRK TV kanalına yaptığı açıklamada planı şu sözlerle eleştirdi:

"Peçe giyen çok, çok az insan var. Bu yüzden bu, uyum bağlamında çok marjinal bir problem. Bu tasarının gerekli olmadığını düşünüyorum".

Bu yılın başında Norveç İslami Konseyi'nin peçe giyen bir kişiyi iletişim uzmanı olarak işe alması ülkede tartışma yaratmıştı.

Farklı inançlar arasında diyaloğu geliştirme amacıyla devletten fon alan kuruluş, bu adımıyla hem ülkenin kültür bakanı, hem de Müslüman milletvekilleri ve diğer İslami kuruluşlar tarafından eleştirilmişti.

Kuruluş ise bu kişinin bu iş için en iyi aday olduğunu söyleyerek kararını savunmuştu.