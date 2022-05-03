Norveç Varlık Fonu: En kötü risk stagflasyon

1,2 trilyon dolarlık varlığıyla dünyanın en büyüğü olan Norveç Varlık Fonu'nun CEO'su Nicolai Tangen, bugün çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jeopolitik gelişmeler ve enflasyon nedeniyle gelecek dönemde zorlu piyasa koşulları beklediğini belirten Tangen, en kötü riskin ise “stagflasyon” olduğunu açıkladı.

Tangen, yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluğun birlikte yaşandığı kriz durumunu ifade eden stagflasyonun ortaya çıkması durumunda fonun değerinin yüzde 40 gibi büyük bir oranda azalabileceği uyarısında bulundu. Yüzde 40’lık kayıp, fon için 480 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyor.

"30 yılın en büyük değişimleri"

Sözcü'nün aktardığına göre Zaten yükselişte olan enflasyonun Ukrayna'daki çatışmayla birlikte artışını sürdürdüğünü belirten Tangen, diğer yandan faizlerin hâlâ çok düşük ve hisse senedi fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi.

Ukrayna'daki savaşın jeopolitik sonuçlarını kestirmenin zor olduğunu ancak son 30 yılın en büyük değişimlerinin söz konusu olmasının muhtemel olduğunu belirten Tangen, şöyle devam etti:

“Süper güçler arasında artan sürtüşmelerin ve küreselleşmenin tersine dönmesinin piyasaları etkileyeceği muhakkak.”

"Saklanacak yer yok"

Bu durum karşısında saklanacak bir yer olmadığını, yabancı hisse senedi, tahvil, gayrimenkul ve yenilebilir enerji projelerine yatırım yapan fonun küresel piyasaların maruz kalacağı riski yönetmek zorunda olduğunu söyleyen Tangen, “Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde önümüzde zorlu bir yol var” dedi.

Yenilebilir enerji yatırımlarını fonun toplam varlığının yüzde 2'sine yükseltmesi yönünde Norveç Parlamentosu'nun aldığı kararın hayata geçmesinin biraz zaman alacağını belirten Tangen, yenilenebilir enerji alanında rekabetin keskin olduğunu ve doğru yatırımı bulmanın zor olduğunu dile getirdi.