Norveç'te IŞİD krizi: Maliye Bakanı hükümetten çekildi

Norveç Maliye Bakanı Siv Jensen ve partisi, IŞİD'e üye olmakla suçlanan bir kadının ülkeye dönebilmesine imkan sağlayan kabine kararı sonrası, hükümetten çekileceğini duyurdu.

Euronews'in haberine göre, Jensen "Bizi hükümete ben soktum ve şimdi partiyi dışarı çıkarıyorum" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Gelecekti başbakanla yakın bir diyalog içerisinde olmak istediğini belirten Jensen, "Çok fazla ödün verildiği” ifadesini kullandı.



Norveç Maliye Bakanı Siv Jensen hükümetten ayrıldı

Jensen ve sağ kanattan İlerleme Partisi'nin ayrılık açıklaması, geçen hafta IŞİD şüphelisi kadın ve çocuklarının Suriye'den Norveç'e dönmek üzere yardım alabileceğini bildiren karar sonrası geldi.

İlerleme Partisi Norveç'ten 2013 yılında ayrılan ve Suriye dönüşünde IŞİD üyesi olma şüphesiyle tutuklanan kadına hükümet yardımı sağlanmasına karşı çıkmıştı.

Ülkenin yönetimi zorlaşabilir

Parti, çocuklar için yardıma onay verirken İslamcı gruplara katıldıktan veya yabancı savaşçılarla evlendikten sonra ülkeye dönmek isteyen yetişkinlere yönelik herhangi bir yardımı reddediyor.

Maliye Bakanı Jensen'in ayrılışı Muhafazakar Başbakan Erna Solberg'in parlamentodaki çoğunluğunu tehlikeye sokarken ülkenin yönetimini zorlaştırabilir.

Jensen'in diğer 6 bakanla birlikte kabineden çıkışı Başbakan Solberg'e doldurması gereken bir dizi görev bırakıyor.

Bunlar arasında Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz endüstrisini denetleyecek petrol ve enerji bakanlığı görevi de yer alıyor.