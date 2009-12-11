Norveç semalarında gizemli ışıklar

Norveç basınında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki bir dağın arkasında ortaya çıkan mavi ışık gökyüzünün ortasında durduktan sonra daireler biçiminde hareket etmeye başladı ve birkaç saniye içinde de bir spiral tüm gökyüzünü kapladı.Ardından bir yeşil-mavi ışık hüzmesi spiralin ortasından çıktı ve 12 dakika süreyle insanları şaşkınlığa uğrattıktan sonra yok oldu.Halk, Norveç Meteoroloji Enstitüsünü telefon yağmuruna tutarak, gizemli ışıkların nedenini öğrenmeye çalıştı. Işıkların "aurora" veya "Kuzey Işıkları"na ait olmadığını belirten astronomlar, bunun başta meteor yağmuru olabileceğini düşünseler de çok uzun sürmesi nedeniyle bu görüşten vazgeçtiler ve Rusya'nın bir füzesi olması ihtimalini öne sürdüler.Norveç Savunma Bakanlığı sözcüsü de, gizemli ışıkların muhtemelen bir Rus füze denemesinden kaynaklandığını belirterek, Rusya'nın Beyaz Deniz ve Barntes Denizi'ni test sahası olarak sürekli kullandığına dikkat çekti.Bir Rus yayın organı ise, Moskova'nın bölgede füze denemesi yapmadığını açıklayınca gizem iyice derinleşti.Uzmanlar, gizemli ışıkların kontrolü kaybedilen ve gökyüzünde infilak eden bir füzeden kaynaklanmış olabileceğini belirttiler. Uluslararası anlaşmalar gereği bu tip füze denemelerinden Norveç'in haberdar edilmesi gerekiyor. Rus makamları, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.