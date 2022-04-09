Norveç Savunma Bakanı istifa etti

67 yaşındaki Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen, 2005 yılında 18 yaşındaki bir lise öğrencisiyle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğini duyurdu.

Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen, 2005 yılında 18 yaşındaki bir lise öğrencisiyle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine istifa etti. Olayı doğrulayan ve kamuoyundan özür dileyen 67 yaşındaki Enoksen, istifa ettiğini duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Enoksen'in istifasını kabul ettiğini ve en kısa sürede yerine atama yapacağını söyledi. Enoksen, NTB haber ajansına verdiği demeçte, "Eylemlerim başkalarının hayatını daha zor bir hale getirdiği için özür diliyorum" dedi.