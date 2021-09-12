Norveç sandık başına gidiyor; Batı Avrupa'nın en büyük petrol üreticisi, çevresel çelişkileriyle yüzleşecek

Batı Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz üreticisi Norveç, ülkenin çevresel çelişkileriyle yüzleşmesine zorlayan parlamento seçimleri için pazartesi günü sandık başına gidiyor.

İklim sorunları, Birleşmiş Milletler'in Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin "küresel ısınmanın tehlikeli bir şekilde kontrolden çıkmaya yakın olduğuna" dair uyarısını yayımladığından bu yana Norveç'teki seçim kampanyasına egemen oldu.

Yeşiller Partisi'nin lider yardımcısı Arild Hermstad, "Uluslararası Enerji Ajansı'nın mayıs ayındaki Net Sıfır raporu, dünyada petrol ve gaza yer olmadığını açıkça ortaya koymuştu. Bu gerçekten iklim için önemli bir seçim" dedi.

Ancak anketler, merkez sol muhalefetin sekiz yıldır Norveç'i yöneten Muhafazakâr liderliğindeki koalisyonu devireceğini tahmin etse de, Norveç'i Avrupa'nın refah içinde yaşayan ülkelerinden biri yapan endüstrinin kaderi belirsiz.

Ülke, yeşil enerjinin önde gelen savunucularından biri olabilir, ancak fosil yakıtlar hala ihracatının yüzde 40'ını oluşturuyor. Ayrıca petrol ve gaz endüstrisi 200 binden fazla kişiyi istihdam ediyor, bu da toplumun yaklaşık yüzde 7'sine tekabül ediyor.