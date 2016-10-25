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Yaşam

Norveç sanatçılara oturma izni verecek

Sanat merkezi oturma izni ve maaş dışında seyahat bütçesi ve kişisel ofis de sağlıyor

25 Ekim 2016 18:54

Norveç'te Nordisk Kunstnarsender Dale isimli bir sanat merkezi, sanatını icra etmek isteyen yeteneklere aylık 3 bin lira maaş ve oturma izni verecek.

Sanat merkezi, maaş ve oturma izniyle birlikte kişisel ofis ve 1800 liraya varan seyahat bütçesi de vereceğini açıkladı.

ofpof.com'un haberine göre; Norveç'te bir körfezin tepesine inşa edilmiş olan Nordisk Kunstnarsenter Dale isimli merkez sanatını Norveçte kalıp icra etmeleri karşılığında maddi destek ve yardımda bulunuyor.

Yapmanız gereken tek şey kendinizi kabul ettirmeniz

İlgilenenler www.nkdale.no sitesine başvuruda bulunabilir.

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