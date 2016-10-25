Norveç sanatçılara oturma izni verecek

Norveç'te Nordisk Kunstnarsender Dale isimli bir sanat merkezi, sanatını icra etmek isteyen yeteneklere aylık 3 bin lira maaş ve oturma izni verecek.

Sanat merkezi, maaş ve oturma izniyle birlikte kişisel ofis ve 1800 liraya varan seyahat bütçesi de vereceğini açıkladı.



ofpof.com'un haberine göre; Norveç'te bir körfezin tepesine inşa edilmiş olan Nordisk Kunstnarsenter Dale isimli merkez sanatını Norveçte kalıp icra etmeleri karşılığında maddi destek ve yardımda bulunuyor.



Yapmanız gereken tek şey kendinizi kabul ettirmeniz



İlgilenenler www.nkdale.no sitesine başvuruda bulunabilir.