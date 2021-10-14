Norveç polisi: Oklu saldırı düzenleyerek 5 kişiyi öldüren saldırganın radikalleştiğine ilişkin istihbarat vardı

Norveç'te dün oklu saldırı gerçekleştiren ve beş kişinin ölümüne neden olan Danimarkalı saldırganın, radikal İslamcı düşünceler geliştirmeye başladığının daha önce polis tarafından tespit edildiği ortaya çıktı.

Norveç bölge polis şefi Ole Bredrup Saeverud, Kongsberg'de oklu saldırıyı gerçekleştiren 37 yaşındaki kişinin polis tarafından daha önceden bilindiğini açıkladı.

Saeverud, saldırganın İslam dinine geçtiğini ve polis istihbaratının daha önce radikalleşmeye başladığına ilişkin bilgiler elde ettiğini söyledi.

Tek başına hareket ettiği tahmin edilen saldırgan, beş kişinin öldüğü saldırıdan sonra tutuklandı.