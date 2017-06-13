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Dünya
Deutsche Welle

Norveç okullarda peçeyi yasaklamaya hazırlanıyor

Norveç'in eğitim kurumlarında yüzün tamamen örtülmesini yasaklayan kanun tasarısı Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.

13 Haziran 2017 13:36

Norveç Bakanlar Kurulu çocuk yuvası, okul ve yüksek okullarda yüzün tamamen örtülmesini yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı uyarınca burka ve sadece gözleri açıkta bırakan peçe de yasak kapsamına alınıyor. Tasarı yasalaştığı takdirde okullarda maske ve göz yırtmaçlı kapşon da takılamayacak.

Norveç Uyum Bakanı Per Sandberg, ‘burka ve peçe gibi yüzü örten giysilere Norveç okullarında yer olmadığını’ söyledi. Eğitim Bakanı Torbjorn Roe, peçe ve maskelerin öğrencilerle öğretim üyeleri arasındaki iletişime engel olup, öğrencilerin başarı şansını düşürdüğünü, açıklamıştı. Yasaya aykırı davrananların cezalandırılması öngörülmüyor.

Norveç’te beden ve yüzü tamamen örten kıyafet giyenlerin sayısı yok denecek kadar az. Konuyla ilgili tartışmalara İslam dernekleri çatı örgütünün peçeli bir kadını iletişim sorumlusu olarak görevlendirmesi yol açmıştı.

Muhafazakâr ve sağ popülist partiler koalisyonunun iktidarda olduğu Norveç’te 11 Eylül’de genel seçimler yapılacak. Norveç medyasında çıkan haberlere göre örtünme yasağını muhalefet kanadı da destekliyor. Yasanın 2018 yılı ilkbaharında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kısa süre önce Avusturya’da da burka yasağı yürürlüğe girmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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