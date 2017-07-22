Norveç katliamının altıncı yılı

Norveç'in, İkinci Dünya Savaşı sonrası tanık olduğu en büyük katliamın üzerinden altı yıl geçti. 22 Temmuz 2011 yılında Utoya adasında İşçi Partisi'nin gençlik kampını basarak çoğu 18 yaş altındaki 69 kişiyi otomatik silahla tarayarak öldüren Anders Behring Breivik, eş zamanlı olarak başkent Oslo'da bir devlet binasının önüne koyduğu düzenekle de sekiz kişinin ölümüne neden olmuştu.

İslam ve göçmen karşıtı düşüncelerle eylemini planladığını ve gerçekleştirdiğini defalarca dile getiren Breivik, uluslararası toplumda da yakından takip edilen bir yargılama sonunda 21 sene hapse mahkûm edilmişti. Gerekli görülmesi durumunda mahkûmiyeti süresiz olarak uzatılabilecek.

Kendisini bir Neonazi olarak tanımlayan ve yargılama sürecinde mahkemede Nazi selamı veren Breivik her fırsatta eyleminden dolayı pişmanlık duymadığını ve kurbanlarını çok kültürlülük anlayışını desteklemelerinden dolayı öldürdüğünü belirtmişti.

AİHM başvurusu

Hapishane koşullarının "insanlık dışı" olduğundan şikayet eden Breivik, şartlarının iyileştirme taleplerinin Norveç yönetimi tarafından olumsuz yanıtlanması sonrası geçtiğimiz günlerde avukatları aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu.

Bulunduğu uzun süreli tecrit şartlarının bir insan hakkı ihlali olduğunu savunan Breivik'in, ülkesindeki hukuki girişimleri en son Yüksek Mahkeme nezdinde geçen ay reddedilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "insanlık dışı" ve "küçük düşürücü" maddelerine atıfta bulunan Breivik'in avukatı Oystein Storrvik, Norveç'in sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia ederek yönetimi suçluyor.

Norveç yönetimi ise Breivik'in suçlamalarını reddediyor ve mahkûmun üç adet çok iyi şekilde döşenmiş hücrede, hapishane görevlileriyle doğrudan iletişim halinde olduğu ve "VIP" koşullarında kaldığını belirtiyor.

Breivik'in hücresinde ayrı bir banyo, mini buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Ayrıca mahkûmlar için tesis edilmiş alanlarda müzik aletleri, içinde tırmanış duvarları barındıran spor salonları, açık hava yürüyüş parkurları, kütüphaneler ve sağlık tesisleri yer alıyor.

Breivik geçen ay ismini Fjotolf Hansen olarak değiştirmişti.

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AP/AFP,ÇÖ/BW