Norveç Kadın Hentbol Takımı, Avrupa şampiyonasında bikini yerine şort giydiği için para cezası aldı; kadın sporculara destek yağdı

Norveç Kadın Hentbol takımı, Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonalarında kendilerinden beklenen bikini altı yerine şort giydikleri için para cezası çarptırıldı. Kadınların maça şortla çıkması “uygunsuz” olarak nitelendirildi. Kadın sporcuların istedikleri kıyafetlerle maça çıkmasına izin verilmemesi "utanç verici" denilerek tepki çekti.

Norveç Kadın Hentbol Takımı, maçlarda erkeklerin şort giymesine izin verilirken kadınların bikini giymek zorunda olmasını protesto etmek için maça şortla çıktı. Avrupa federasyonu, kadınların maçta şort giymesinin “uygunsuz” olduğunu öne sürerek ceza kesti.

Avrupa Hentbol Federasyonu Disiplin Komitesi, Bulgaristan'ın ev sahipliğindeki turnuvada İspanya'ya karşı bronz madalya maçına şortla çıkan takıma 1500 Euro para cezası kesti.

Bikini zorunluluğunu ve para cezasını 'utanç verici' diye niteleyen Norveç Hentbol Federasyonu Başkanı Kåre Geir Lio, "Kadınların hala bununla uğraşmak zorunda kalması çok üzücü" diye ekledi. Diğer yandan 'kadın takımının erkek takımı gibi Norveç'teki antrenman ve müsabakalarda istedikleri şekilde giyinebileceğini, ama yurtdışında maça çıktığında Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun kurallarına tabi olduğunu' söyledi.

Norveç Kadın Hentbol Takımı, sosyal medyada geniş destek buldu.