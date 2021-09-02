Norveç ile Hollanda yenişemedi

Türkiye'nin de yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki maçta Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı.

G Grubu'nda A Milli Takımın en yakın iki takipçisini karşı karşıya getiren maçta Norveç, 20. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Haaland, Norveç Milli Takımı ile 13. maçında 8. golünü kaydetti.

Yeni teknik direktörü Louis van Gaal ile ilk maçına çıkan Hollanda, 36. dakikada Davy Klaassen ile eşitliği sağladı. Davy Klaassen, Portakallar ile 3. dönemine başlayan Louis van Gaal'li Hollanda Milli Takımı'yla 100. golü kaydetti.

İlk yarı bu skorla sona ererken; ikinci yarıda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 7 yaptı. İki takım ile A Milli Futbol Takımımız arasındaki puan farkı 1'de kaldı.

Gruptaki diğer maçta Letonya, Cebelitarık'ı 3-1 yendi.