Norveç, eşcinsel ilişkiyi suç sayan yasa için 50 yıl sonra vatandaşlarından özür diledi

Norveç hükümeti, çarşamba günü, 1902-1950 yılları arasında yaklaşık 119 kişinin hapis cezasına çarptırıldığı 'eşcinsel ilişkileri suç sayan' yasa için özür diledi.

Yasanın kaldırılmasının 50'nci yıldönümünden bir gün önce, söz konusu yasa hakkında resmi bir özür yayınlatan Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, açıklamasında; "Yasama yoluyla, aynı zamanda bir yaptırım ağı aracılığıyla, bir ulus ve toplum olarak eşcinsel aşkları kabullenmediğimizi açıkça belirtmiştik. Hükümet, bunun için özür dilemek istiyor" ifadelerini kullandı.

Eşcinsel olduğunu açıklayan Kültür ve Eşitlik Bakanı Annette Trettebergstuen ise, "Bu yasa, çok sayıda hayatı mahvetti" dedi.

Ne olmuştu?

Eşcinsel ilişkilerin 21 Nisan 1972'de, suç sayılmaktan çıkarılmasının ardından 1993 yılında eşcinsellerin medeni birliktelikleri yasal hale getirildi. Norveç, Danimarka'dan sonra bu kararı alan ikinci ülke oldu.

2009 yılında da, eşcinsel evliliklere heteroseksüel evliliklerle aynı statü tanındı.