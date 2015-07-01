Norveç, dolandırıcılıkla suçladığı Katolik Kilisesi'nden 5,1 milyon dolar istiyor

Ülkede yaşayanların çoğunluğunun Protestan olduğu Norveç'te, Katolik Kilisesi'nin üye sayısını fazla göstererek devletten daha fazla yardım aldığı iddia ediliyor. Kilisenin sahte isimler kullanarak üye sayısının şişirdiğini iddia eden Norveç yetkilileri, 5,1 milyon dolar talep ediyor.

Katolik Kilisesi'nin üye sayısını fazla gösterdiğine dair belgeleri ilk yayınlayan basın organı olan Dagbladet daily, Psikoposluk Sözcüsü Lisa Wade'in, 40.6 milyon kron'luk ödeme yapmaları gerektiğine dair mektubu aldıklarını onayladığını belirtti. Kilisenin bu ödemeyi yapmayacağını söyleyen Wade, "Farklı hukuk anlayışlarımız var" açıklamasını yaptı.

2014 yılında 140 bin üyeye sahip olduğunu beyan eden Norveç Katolik Kilisesi'nin, 2010 yılında bunun yarısına kadar üyesi olduğu belirtildi. Kilise, yeni üyelerin ülkeye gelen göçmenler olduğu konusunda ısrarcı olsa da, birçok kaynak, kilisenin telefon rehberlerindeki Hispanik isimleri kullanarak üye listesini kabarttığını iddia ediyor.