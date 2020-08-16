Norveç basını Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Norveç basını, Trabzonspor'la Süper Lig'de gol kralı olan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yeni takımınının Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan Bundesliga ekibi RB Leipzig olduğunu duyurdu.

Trabzonspor'un Crystal Palace'dan kiraladığı ve bir senelik daha kiralık sözleşmesi bulunan Alexander Sörloth, Türkiye'den ayrılmak üzere.



Geçen sezon Trabzonspor'da 49 resmi maçta oynayan ve 33 gol, 11 asistlik performansı ile harikalar yaratan Sörloth için flaş bir iddia geldi.



Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth, Norveç'in Trondheim şehrinde RB Leipzig ile transfer görüşmesi yaptı.



Norveç'te yayın yapan TV2 ve Nidaros'a göre; RB Leipzig ile Sörloth, Trondheim'da yüzyüze transfer görüşmeleri gerçekleştirdi.



İki taraf arasında anlaşmanın çok yakın olduğu ve Sörloth'un, 53 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan Timo Werner'in yerini alacağı bilgisi verildi.



Bordo-mavililer, Crystal Palace ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 sezon daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Norveçli golcü için 6 milyon Euro'luk da satın alma opsiyonuna sahip.

Maçların yüzde 50'sinde oynaması durumunda devreye girecek bu seçenek sonrasında kontratta 9 milyon euroluk bir de çıkış maddesi olacak.