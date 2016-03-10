Norveç 9 şehri birbirine bağlayacak bisiklet otoyolu için 1 milyar dolar harcayacak

Norveç hükümeti, en büyük 9 şehrini birbirine bağlamak üzere 10 adet bisiklet otoyolu yapmaya hazırlanıyor. 'Süper bisiklet yolu' olarak adlandırılan yollar için 923 milyon dolar harcanacak.

Sosyal medya.co'dan Alparslan Demir'in haberine göre, çift gidiş, çift geliş olarak planlanan devasa otoyollar en büyük şehirleri birbirine bağlarken, kasabalara da bağlantı yolları ile ulaşım sağlanabilecek.

Norveç, kış aylarında ciddi soğuk olan bir ülke ancak Körfez Akıntısı’nın (Gulf Stream) etkisi ile bu etki biraz yumuşuyor ancak uzun, karanlık ve çetin kış şartlarında bisikletle yolculuk o kadar da güvenilir olabilecek mi sorusu Norveçlilerin aklından çıkmıyor. Bazı Norveçliler de Norveç hükümeti'nin güvenli ve soğuk kış şartlarına uygun süper bisiklet yolları inşa edeceğini söylüyor.

'Süper bisiklet yolu' projesinin 2016 yılının sonuna kadar başlanması bekleniyor