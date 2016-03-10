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Yaşam

Norveç 9 şehri birbirine bağlayacak bisiklet otoyolu için 1 milyar dolar harcayacak

'Süper bisiklet yolu' projesinin 2016 yılının sonuna kadar başlanması bekleniyor

10 Mart 2016 12:41

Norveç hükümeti, en büyük 9 şehrini birbirine bağlamak üzere 10 adet bisiklet otoyolu yapmaya hazırlanıyor. 'Süper bisiklet yolu' olarak adlandırılan yollar için 923 milyon dolar harcanacak.

Sosyal medya.co'dan Alparslan Demir'in haberine göre, çift gidiş, çift geliş olarak planlanan  devasa otoyollar en büyük şehirleri birbirine bağlarken, kasabalara da bağlantı yolları ile ulaşım sağlanabilecek.

Norveç, kış aylarında ciddi soğuk olan bir ülke ancak Körfez Akıntısı’nın (Gulf Stream) etkisi ile bu etki biraz yumuşuyor ancak uzun, karanlık ve çetin kış şartlarında bisikletle yolculuk o kadar da güvenilir olabilecek mi sorusu Norveçlilerin aklından çıkmıyor. Bazı Norveçliler de Norveç hükümeti'nin güvenli ve soğuk kış şartlarına uygun süper bisiklet yolları inşa edeceğini söylüyor. 

'Süper bisiklet yolu' projesinin 2016 yılının sonuna kadar başlanması bekleniyor

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