Norveç 32 bin genç kalifiye işçi arıyor

Kuzey Avrupa’nın petrol zengini ülkesi Norveç, ikinci büyük kenti Bergen’in 2013 yılında ihtiyacı olan 32 bin 678 kalifiye işçiyi temin etmek için ülke tarihinin en büyük işçi arama kampanyasını bugün başlatıyor. Kampanyaya, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu dış ülkelerden de çok sayıda başvuru gelmesi bekleniyor.

Hızla büyüyen Bergen bölgesine, özellikle 23-35 yaş gruplarında yüksek eğitimli, zanaatkâr ve kariyer yapmak isteyen kadın - erkek kalifiye iş gücünü çekmek isteyen Business Region Bergen (BRB) kuruluşu, adayları bölgeye davet ederek imkânlar hakkında bilgilendirecek. Gerek özel gerekse kamu sektöründe çok sayıda ‘beyine’ ihtiyaç olduğu belirtildi. (milliyet.com.tr/ İrfan Kurtulmuş)