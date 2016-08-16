Norveç 2025'te benzin ve dizel ile çalışan otomobilleri yasaklayacak



Norveç'in önde gelen partileri 2025 yılında petrolle çalışan otomobillerin satışını yasaklamak konusunda anlaşmaya vardı.

Fosil yakıtla çalışan otomobillerin satışının yasaklanmasını öngören düzenleme, "Ulusal Ulaşım Planı" başlıklı yasa paketi kapsamında yer alıyor. Norveç Parlamentosu'nun ulaştırma komitesi başkanı Nikolai Astrup, bu konuda uzlaşma sağlandığını bildirdi. "Ulusal Ulaşım Planı"nın önümüzdeki yılın bahar aylarında parlamentoda ele alınması bekleniyor.

Kara, deniz ve havayollarına çevreci yaklaşım

"Ulusal Ulaşım Planı" karayollarının yanı sıra diğer alanlara da çevreci bir yaklaşım getiriyor. 2030 yılından itibaren denize indirilecek tüm yeni gemi ve feribotlarda elektrikli motor zorunlu tutuluyor. Uçak ve TIR'ların ise ağırlıkla biyoyakıta yönelmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip Norveç, çevreci politikalarıyla dikkat çekiyor. Norveç, nüfusuna kıyasla en çok elektrikli otomobil satılan Avrupa ülkesi konumunda. Trafiğe çıkan otomobillerin yüzde 15'i elektrikle çalışıyor.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji

Norveç, zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine rağmen elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü su ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor.

Elektrikli otomobillerin satışı uzun yıllardır Norveç'te devlet tarafından teşvik ediliyor. Bu kapsamda sağlanan vergi indirimleri elektrikli otomobil satışlarını ciddi oranda artırdı. Buna karşılık devletin gelir kaybı 243 milyon euroya ulaştı.

Teşvikler geri alınacak

Norveç Parlamentosu'nun ulaştırma komitesi başkanı Nikolai Astrup devletin gelir kaybının hızla artışı nedeniyle elektrikli otomobile sağlanan teşviklerin 2017'den itibaren kademeli olarak geri alınacağını söyledi.

Elektrikli otomobillere şimdiye kadar otobüs şeritlerini kullanma izni veriliyordu. Böylece elektrikli araç sahipleri, iş çıkışı yoğunlaşan akşam trafiğinde yolda harcadıkları süreyi yarıya indirebiliyordu. Artan elektrikli araç sayısı nedeniyle birçok belediye bu hakkı kısıtlama kararı aldı. Elektrikli araç sahiplerine sunulan bedava park yeri imkânının devam edip etmeyeceğine de yerel yönetimlerin karar vereceği bildirildi.