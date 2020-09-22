Nöropsikiyatri profesörü Kopelman: Wikileaks kurucusu Assange depresyonda ve halüsinasyonlar görüyor; ABD'ye iade edilirse intihar riski yüksek

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Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın halüsinasyonlar gördüğü ve depresyonda olduğu, ABD'ye iade edilirse "intihar tehlikesi olduğu" belirtildi.

Britanya Merkezi Suç Mahkemesi'ne Assange'ın Katolik papaza "günah çıkarttığı", yakınlarına veda mektupları yazmaya başladığı ve vasiyetnamesini hazırladığı bildirildi.

Duruşmada savunma adına kanıt sunan Kings College öğretim görevlisi nöropsikiyatri profesörü Michael Kopelman, Assange'ın depresyonda olduğunu, halüsinasyonlar gördüğünü, uyuyamadığını ve çok fazla kilo kaybettiğini ifade etti.

Kopelman, Assange'ın "kendisini aşağılayan ve suçlayan sesler duyduğunu" da dile getirdi. Profesör, iade davası ABD lehine sonuçlanır veya o yönde sonuçlanacak gibi ilerlerse Assange'ın intihar riskinin çok yükseleceğini ifade etti.

Prof. Kopelman, Assange'ın iade konusunu neredeyse bir takıntı haline getirdiğini ve "intihara yönelik bastırılamaz bir dürtüsü olduğunu" ifade etti.

Assange'a ABD'de 18 farklı casusluk suçlaması yöneltiliyor. Wikileaks kurucusu Britanya tarafından ABD'ye iade edilirse 175 yıla kadar hapis cezası alabilir.