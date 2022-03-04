Nöroloji uzmanının ayağından vurulduğu davada 4 sanık da tahliye oldu!

Kayseri'nin Develi ilçesinde, iş çıkışı evine giderken yolunu kestiği nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt’u silahla ayağından vurmak suçundan tutuklu yargılanan Mehmet Göçer, 2 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, tutuklu yargılanan diğer 3 sanığa ise 2 yıl 8 ay ile 4 yıl arasında değişen hapis cezaları vererek, tüm sanıkların tahliyelerine hükmetti.



14 Haziran 2021 tarihinde Camiicedit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Develi Devlet Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Erdal Kurt, iş çıkışı evine yürüdüğü sırada Mehmet Göçer ile karşılaştı.



Doktor Kurt ile Göçer arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve Mehmet Göçer üzerindeki tabanca ile doktor Kurt'u ayağından yaralandı. Saldırgan Göçer, kaçmak isterken doktor Kurt tarafından yakalandı. Kendisini yaralayan saldırganı etkisiz hale getiren Dr. Kurt, olay yerine gelen polise teslim etti.



Fail Mehmet Göçer, tutuklanarak cezaevine konulurken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda 1’i kadın 3 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklanan sanıklar hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘öldürmeye azmettirme’ suçlarından dava açıldı.

"Beni öldürmek istediler"

Olayda ayağından yaralanan doktor Erdal Kurt, şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Beni öldürmek istediler. Sanıkların gerekli cezaları almasını istiyorum" dedi.

"Öldürmek istesem, rahatlıkla öldürürdüm"

Doktor Kurt’u silahla vurarak yaralayan Mehmet Göçer ise tasarlamadığını belirterek, "Öldürmeye yönelik bir kastım yoktu. Öldürmek istesem rahatlıkla öldürürdüm. Konuşmak için gittim. Üslubundan dolayı sinirlendim. Olay bir anda gerçekleşti. Korkutmak amacıyla yanına gitmiştim. Yaptığı terbiyesizlikten vazgeçirmeye gitmiştim. Elimi tutup, bir anda hamle yapınca olay gerçekleşti. İlk mermi toprağa isabet etti. Karşımda 1.90 boyunda birisi var. Ben 1.60 boyundayım. Asla tasarlamadım. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Göçer'in eylemini 'yaralama' suçu kapsamında değerlendirerek bu suçtan 4 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl hapis 4 bin 800 TL para cezasına çarptırdı. Heyet, İdris A. ile Sacide A.'nın ise, 'yaralamaya azmettirme' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, Seyfettin D.'nın ise, 'yaralama' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, tüm sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. (DHA)