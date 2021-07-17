Nöroloji uzmanından yola çıkacaklara uyarı: Yol hipnozuna dikkat, sık sık mola verin

Bayram tatiline sayılı günler kala, gözleri açık uyumak olarak da bilinen yol hipnozuna karşı uzmanlar uyarılarda bulundu. Uzun yola çıkacak kişilere Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, "Bu durum yolculuktan 2,5 saat sonra ortaya çıkıyor. Gece yola çıkmamak ve sık sık molalar vermek gerekiyor" dedi.

Bayrama sayılı günler kala birçok kişi tatil için yolculuk yapmaya başladı. Trafik kazası ihtimalinin üst düzeye çıktığı bu dönemde Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulundu.



Sürüş sırasında kişinin tek bir noktaya bakarak, trans benzeri bir duruma geçmesi olarak adlandırılan, halk arasında da gözleri açık uyumak olarak bilinen yol hipnozuna karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Onultan, “Yol hipnozu, kazaların çoğuna sebep olan bir uyku halidir. Uzun yol süreçlerinde 2,5 saat sonra ortaya çıkıyor. 4’üncü saatte maksimuma ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

"2.5 saatte bir 10 dakikalık molalar verin"

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Dr. Onultan, "Sürücüler 2,5 saatte bir muhakkak 10-15 dakikalık mola vermeli, 5-6 dakikalık bir yürüyüş yapmalı. Bu sürücülerin çoğunun kendilerinin fark etmediği bir durumdur. Özellikle şehirlerarası yolculuklarda, otobüs şoförlerinin de buna çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü çok sayıda yolcunun hayatı onlara emanet oluyor" dedi.

"Gece yolculuklarında daha sık görülüyor"

Yol hipnozunun gece yolculuklarında daha sık yaşandığını vurgulayan Dr. Oğuzhan Onultan, "Gece bu yüzden yola çıkmamakta fayda var. Uykunun ritmine bağlı olarak gece daha fazla görünüyor. Uzun yoldaki şeridin, ışıkların devamlı hale gelmesi ve beynin bunu algılamada zorlanması ile oluşuyor" diye konuştu.

Otoyollarda devam eden bir rutinin kişide hipnotik etki yarattığını dile getiren Dr. Onultan, "Yol hipnozu ortaya çıktığı zaman özellikle kazalarda sürücü son 15 dakika hiçbir şeyi hatırlamıyor. Bu ayakta uyumak ya da gözleri açık araba kullanmak gibi oluyor" ifadelerini kullandı.

Çay ve kahve tüketin

Dr. Oğuzhan Onultan sürücülerin tek başına yolculuk yapmaması gerektiğini de belirterek, "Çay kahve içmek de çok önemli. Tek başına yola çıkmak da bu açıdan çok tehlikeli. İnsanı muhakkak uykusunu açacak, hipnozdan çıkaracak müzik çalınması, pencere açılması gerekiyor" uyarısında bulundu. (DHA)