Nöroblastom'da yeni umut

Çocuklardaki kanser vakalarından ölümlerin yüzde 15'inin nedeni olan 'nöroblastoma'nın tedavisinde yeni bir umut doğdu.



Henüz ilk aşamalarında olan araştırmalara göre, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesiyle bu hastalığa yakalanan çocukların kurtulma şansının önemli ölçüde artabileceği sanılıyor. Southampton Üniversitesi'nde geliştirilen ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Enstitüsünce düzenlenen konferansta sunulan araştırmaya göre, "anti-41BB", "anti-CD40" ve "anti-CTLA4" adlı antikorların, laboratuvar ortamında, tümörlerin yüzde 40 ila 60'ını yok ettiği görüldü.



Araştırmanın öncüsü Juliet Gray, bu antikorlarla yüklenen bir bünyenin bağışıklık sisteminin, kanser tümörleriyle mücadelesinin (immunoterapi) sağlanabileceğini, ancak çalışmanın henüz erken aşamasında olunduğunu belirtti. Gray, "Çalışma henüz ilk aşamalarında ancak nöroblastoma karşı immunoterapi yoluyla etkili mücadelede bir yol bulmuş durumdayız" dedi.



Bu kanser türü, sinir hücrelerinde oluşuyor. Hastalığa yakalanan çocukların yüzde 60'ı kemoterapi yoluyla başarılı biçimde tedavi edilebiliyor. Gray, kemoterapiye yanıt vermeyen çocuklarda immunoterapinin hayati bir tedavi yolu olabileceğini belirtti. Kansere karşı yeni bir yöntem olan immunoterapi, yetişkinlerde görülen bazı kanser türlerinde bir tedavi yöntemi olarak kullanılabiliyor.

Çalışmaya katılan araştırmacılardan Martin Glennie, araştırmalarında yeni aşamanın, "bu antikorların çocuklarda kullanılmasının güvenli ve etkili olup olmadığını görmek ve azami sonucu alacak biçimde, diğer tedavilerle birlikte nasıl kullanılabileceğini incelemek olacağını" kaydetti.