Normalleşmenin bir sonraki adımını anlatan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Unutmayalım, Covid-19 hâlâ bizimle

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında uygulanan kısıtlamaların aşamalı olarak hafifletildiği Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, normalleşmede bir sonraki aşamayı açıkladı.

Geçen hafta Koronavirüs önlemlerini en yüksek seviye olan 4'ten 3'e indiren Yeni Zelanda, 2'inci aşamaya geçmeye hazırlanıyor. Hayatın 2 numaralı önlem seviyesinde nasıl olacağını anlatan Ardern, "İnsanlar mümkün olduğunca işe dönecek, ekonomi yeniden canlanmaya başlayacak" dedi. Yeni Zelanda vatandaşları dışında sınırların kapalı olacağını söyleyen Ardern, yurt dışından gelen vatandaşların otellerde izole edileceğini söyledi.

Ardern, "Test et, takip et ve izole et' Covid-19 mücadelemiz bu" dedi. Kalabalık toplanmaların yine yasak olacağı 2'inci aşamaya ilişkin konuşan Ardern, "Wellington'dan Napier'e annenizi görmek için gidebileceksiniz ancak yemekli büyük bir konferans için gidemeyeceksiniz" örneğini verdi.

Spor müsabakalarının oynanacağını söyleyen Ardern, izleyicili stadyumların olmayacağını söyledi.

"Unutmayalım, Covid-19 hâlâ bizimle " diyen Ardern, önlemlerin 2'inci seviyeye ne zaman düşürüleceğini söylemedi.