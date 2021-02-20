Normalleşmede ilk adım Bartın’da atılacak; yüz yüze eğitim 1 Mart’ta başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçileceği açıklamasının ardından ilk normalleşme kararı Bartın'dan geldi.

Bartın Valiliği kademeli normalleşme sürecine dair kararlar aldı. Buna göre kent genelinde bütün sınıflarda eğitime 1 Mart tarihinde başlanacağı açıklandı.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, Pandemi İl Koordinasyon Kurulunda alınan kararlarda, “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 9 Şubat 2021 tarihli toplantısında İlimiz genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ile resmi ve özel tüm anaokullarında 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren tam gün olarak yüz yüze eğitime geçilmesi karar verilmiş bu çerçevede 1 Mart 2021 tarihinden itibaren ilimiz genelindeki tüm okullarımızdan Covid-19 hususunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberleri ile belirlenen tüm tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla; 1., 2., 3., 4., 8., ve 12. sınıfların haftada 5 gün eğitim-öğretim yapılacak şekilde açılmasına, diğer ara sınıfların yani 5., 6., 7., 9., 10., ve 11. Sınıfların da ayrı ayrı ikişerli gruplara ayrılarak 1. grupların Pazartesi-Salı günleri eğitim-öğretime devam etmesine, Çarşamba günü okullarımızda dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına, 2. grupların ise Perşembe-Cuma günleri olacak şekilde haftada 2 gün eğitim-öğretime başlamalarına karar verildi” denildi.