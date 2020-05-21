'Normalleşme' sürecinde yeme içme tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi

Genelgeye göre; işletme genelinde Koronavirüs ve hijyen kurallarını ve uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanarak protokol düzenli aralıklarla değerlendirilecek, kamu kurum veya kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecek.

Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olacak. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanarak tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenecek ve bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilerek kapasite bilgisi, tesisin girişinde görülebilir bir yere asılacak.

Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken Covid-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenecek. Covid-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü hazırlanacak. Sorumlu personelin protokole uyulması sağlanacak.

Yeme-içme faaliyeti dışında maske zorunluluğu

Misafirlere tesise girişte, termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulanacak. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılacak. Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurularak misafirlerin, ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanacak.

Misafirin yanında yoksa verilmek üzere restoranlarda maske bulundurulacak. Misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında maske takması sağlanacak. Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak. Temaslı post cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak.

Vale hizmeti veren personel, her araç teslim alma ve etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizleyecek, eldiven takmayıp taşıtları maskeli kullanacak.

Masalar arası mesafe 1,5 metre

Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde bir metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak. Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmayacak.

Restoranlarda her masada el antiseptiği ya da kolonya olacak

Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterecek.

Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulacak. Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılacak ve servis mutfak personelince sunulacak.

Çay ve kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması veya misafirin servis elemanı aracılığıyla servis edilmesi sağlanacak.

Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılacak.

Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulacak.

Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanacak. Restoranların içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmayacak.

Restoran personeline Covid-19 eğitimi

Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılacak, birlikte yaşadığı kişilerin Kovid-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınacak. Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanacak. Mekanlarda personel girerken de termal kamera veya temassız ateş ölçümü ile vücut ısısı ölçülecek.

Personele maske, tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu ve el antiseptiği gibi ekipmanlar sağlanarak, kullanımı izlenecek. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak.

Tuvaletlerdeki el kurutma fanları kullanılmayacak

Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri, tuzluk ve biberlik gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenir, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanacak.

Tuvaletlerde el kurutma fanları kullanım dışı bırakılacak ve tek kullanımlık kağıt havlular kullanılacak, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulacak.

Temizlik yapan kişi eldiven ve maske kullanacak, işlem sonrası ekipmanını iş yeri çöpüne atacak, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliğini ve hijyenini sağlayacak.

Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araç, gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanacak.

Vantilatörler kullanılmayacak

Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında değiştirilecek.

Vantilatörler kullanılmayacak. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin havalandırması, temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve sık sık doğal havalandırma yapılacak. Tesisteki kapalı mekanların tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal havalandırması sağlanacak.

Mutfak ve servis alanları ile işletmelerin servis araçlarına ilişkin mevzuat ve yönetmeliklere uygun çalışılması sağlanacak. Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman bulundurulacak.

Mutfak alanlarına görevli olmayan personel giremeyecek. Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanacak. Çapraz bulaşmayı önlemek için işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilecek. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmeyecek.

Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgah ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanacak. Elle sık temas eden yüzeyler 1/100'lük çamaşır suyu ile düzenli olarak silinecek.