Normalleşme sürecinde önemli adım: Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya'da bir araya geldi

Türkiye ile Ermenistan arasında işleyen normalleşme sürecinde şu ana kadar atılan en somut adımlardan biri atıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi. Çavuşoğlu ayrıca "Biz güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba harcıyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun" diye ekledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da "Bölgemizde barış ve istikrar için çaba gösterme kararlılığımız var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çağrısına Ermenistan'dan da olumlu karşılık gelmesi üzerine iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel temsilciler atanmıştı. Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin özel temsilcisi olarak atanırken Ermenistan'ın özel temsilcisi Ulusal Meclis Başkanı Ruben Rubinyan olmuştu.

İki özel temsilcinin 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti. Bu karar kapsamında Erivan'dan kalkan ilk uçak, dün akşam İstanbul Havalimanı'na inmişti.