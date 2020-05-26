Normalleşme süreci: Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik olarak Avrupa ülkelerinde hangi adımlar atılıyor?

Avrupa ülkeleri, koronavirüs salgınıı nedeniyle yürürlüğe soktukları kısıtlamaları hafifleterek, normalleşme sürecine devam ediyor.

Önümüzdeki hafta içerisinde bazı ülkelerde normalleşme süreci kapsamında yeni bir dizi hafifletici adım atılması planlanıyor.

Bazı ülkelerde normalleşme kapsamında atılacak adımların bazıları şunlar:

1. Çek Cumhuriyeti'nde publar açılıyor

Avrupa'da diğer birçok ülkeye kıyasla nispeten daha az etkilenen Çek Cumhuriyeti'nde Pazartesi gününden itibaren normalleşme sürecinin yeni aşamasına geçiliyor.

Kamuya açık mekanlarda maske takma zorunluluğunu getiren ilk yerlerden olan Çek Cumhuriyeti'nde açık havada maske zorunluluğu kısa bir süre önce kaldırıldı.

Dünyada kişi başına en fazla bira tüketilen ülkelerden Çek Cumhuriyeti'nde publar yeniden açılıyor.

Publarda sosyal mesafe kuralları geçerli olacak ve kapalı mekanlarda da maske takmak zorunlu hale getirildi.

Ancak, kapalı mekanlarda yemek yiyip, içenlere maske takma zorunluluğunun nasıl uygulanacağı ise belirsizliğini koruyor.

2. İspanya'da müzeler açılıyor

Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle en katı sokağa çıkma kısıtlamaları yürürlüğe sokan ülkeler arasında yer alan İspanya, normalleşmeye dört aşamada geçmeyi planlıyor.

Büyük kentlerde birinci aşamaya, diğer yerlerin büyük bölümünde ise ikinci aşamaya bu hafta içinde geçilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda, önümüzdeki hafta içerisinde büyük şehirlerde parklar, müzeler ve diğer kültürel alanlar yeniden açılıyor.

İlk etapta bu yerlerde aynı anda bulunan kişi sayısının sınırlandırılması öngörülüyor. Kapalı mekanların kapasitelerinin en fazla üçte birini kabul etmesi, açık alanlardaki kişi sayısının da 200 ile sınırlandırılması planlanıyor.

Kısıtlamaların hafifletilmesinin birinci aşaması nüfusun yarısından fazlasını ve Madrid ile Barcelona gibi ülkenin en büyük iki kentini kapsıyor.

Madrid ve Barcelona'da barların teras kısımlarına kapasitelerinin yüzde 50'sine kadar müşteri kabul etmelerine ve insanların da en fazla 10 kişilik gruplar halinde buluşmalarına izin verilmeye başlanacak.

Daha önce İspanyolların yaş gruplarına göre belirlenen saatlerde, evlerine yakın bir yerde egzersiz amacıyla evden çıkmalarına izin veriliyordu.

İkinci aşamaya geçilen bölgelerde ise plaj ve yüzme havuzlarının açılması öngörülüyor.

3. İtalya'da spor salonları ve yüzme havuzları açılıyor

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri diğeri olan İtalya'da spor salonları ve yüzme havuzları bu hafta içerisinde açılmaya başlıyor. Ancak buralarda çok katı hijyen ve sosyal mesafe kuralları yürürlükte olacak.

Ülkede en fazla vaka görülen yer olan Lombardiya bölgesinin yanı sıra güneydeki Basilicata ve Bologna'da ise bu mekanların açılması ertelendi. Lombardiya'da spor faaliyetlerinin yapıldığı yerlerin açılması 31 Mayıs'a ertelendi.

Ansa'nın haberine göre, spor salonları ve havuzlar için uygulanacak kuralları şöyle:

Soyunma odalarına aynı anda çok az sayıda insanın girmesine izin verilecek ve kişilerin arasında 1 metre mesafe tutulacak

Spor salonu ve havuzlara girişte el dezenfektanının kullanılması ve maske takılması zorunlu olacak

Spor salonlarında egzersiz sırasında kişiler arasında 2 metre mesafe bulundurulacak, grup aktivitelerine izin verilmeyecek ancak maske takmak zorunda olmayacak

Her yüzen kişi için 7 metrekarelik bir havuz alanı ayrılacak ve havuza girenlerin sayısı sınırlandırılacak

Havuz kenarındaki oturma alanları arasında 1,5 metre mesafe bırakılacak ve yüzme hocaları için maske takmak zorunda olacak

4. Yunanistan'da adalara seyahatlere izin verilecek

Yunanistan, adalara ana karadan yapılacak seyahatlere izin vermeye başlıyor. Ancak bu izin turistleri kapsamıyor.

İznin başlamasıyla birlikte kendisi anakarada yaşayan ancak adalarda yazlığı olan birçok kişinin adalara seyahat etmesi bekleniyor. Bunun da ekonomik açıdan zor günler geçiren adaların ekonomisine yardımcı olacağı düşünülüyor.

Adalara verilen seyahat izni, ülke ekonomisinin yüzde 20'sine denk gelen turizmin yeniden açılması için de önemli bir adım olarak görülüyor.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis geçen hafta içerisinde yaptığı açıklamada, ülkenin dış turizme 15 Haziran'da açılacağını söyledi.

Miçotakis, Yunanistan'a yapılan uçuşların büyük bir bölümünün 1 Temmuz'da yeniden başlayacağını, otellerin tekrar açılacağını ve yabancılara yönelik iki haftalık karantina uygulamasına ise son verileceğini açıkladı.

İspanyol hükümeti de sınırlarını dış turizme Temmuz'dan itibaren açmayı ve yabancılar için iki haftalık karantina şartını kaldırmayı planlıyor. Turizm, İspanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 12'sini sağlıyor.

İtalya da yabancı turistleri 3 Haziran'dan itibaren kabul etmeye hazırlanıyor.

5. Polonya'da okullar yeniden açılıyor

Avrupa'nın birçok yerinde okullar açılmış bulunuyor. Ancak eğitim faaliyetlerinin yeniden başlamasının kapsamı sınıflara ve okullara göre farklılık gösteriyor.

Polonya da Pazartesi günü itibarıyla okulları yeniden açan ülkeler arasına katılıyor.

Ancak, bazı veliler, çocuklarını okula göndermek konusunda rahat hissetmediklerini söylüyor.

Polonya'da eğitim-öğretim yılını 26 Haziran'da sona ermesi planlanıyor.

Yeniden açılacak okullar arasında ilkokullar ve üniversiteler de var. İlkokullarda en küçük sınıflar için sınırlı sayıda dersler yeniden başlatılacak.

Üniversiteler de ise son sınıflarda derslerin yeniden başlatılması öngörülüyor. Sınıflardaki öğrenci sayısı ise sosyal mesafe kurallarının uygulanmasına olanak tanıyacak şekilde sınırlı tutulacak.