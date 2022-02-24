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Normalleşme süreci | Büyükelçi Kılıç, Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rubinyan ile bir araya geldi

Türkiye ve Ermenistan, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şartsız sürdürecek

24 Şubat 2022 16:02

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, bugün Viyana'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Özel Temsilciler, görüşmelerin nihai amacının Moskova'da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlar ve süreci ön koşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelemişlerdir" 

 

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